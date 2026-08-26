Bursa'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı

Bursa\'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı
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Bursa'da hafif ticari araç, aniden yavaşlayan trafik nedeniyle önündeki araca çarptı.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, trafiğin aniden yavaşlaması üzerine duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden yavaşlaması üzerine hafif ticari araç sürücüsü duramayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı - Son Dakika
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