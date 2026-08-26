Bursa\'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, trafiğin aniden yavaşlaması üzerine duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden yavaşlaması üzerine hafif ticari araç sürücüsü duramayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.