Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Antrenörün Görüntüleri Yürekleri Burktu - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Antrenörün Görüntüleri Yürekleri Burktu

Bursa\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Antrenörün Görüntüleri Yürekleri Burktu

Bursa'da 27 yaşındaki basketbol antrenörü Yasin Aktem, trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç antrenörün çocuklara basketbol eğitimi sırasında çekilen görüntüleri ise duygusal anlar yaşattı. Kazada ağır yaralanan Aktem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

22.04.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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Bursa'da 27 yaşındaki basketbol antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç antrenörün çocuklara basketbol eğitimi sırasında çekilen görüntüleri yürekleri burktu.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir- İstanbul otobanı Görükle Bağlantı Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yasin Aktem (27) idaresindeki motosiklet, plakası ve kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Aktem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Aktem'in MG Spor kulübünde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Genç antrenörün cenazesi ikindi namazına müteakip Fethiye Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Fethiye Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, genç antrenör Yasin Aktem'in çocuklara basketbol eğitimi verdiği sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Antrenörün Görüntüleri Yürekleri Burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Antrenörün Görüntüleri Yürekleri Burktu - Son Dakika
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