Bursa'da trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermiyor - Son Dakika
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Bursa'da trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermiyor

Bursa\'da trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermiyor

Bursa'da trafik polisleri, kontrol noktasından kaçan ve refüjde yakalanan alkollü sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor. Bir sürücü ise ekiplerin uygulama noktasını görünce aracını park edip arka koltukta uyuduğunu söyledi. Kimlik ve ehliyeti olmayan bu kişi de polis merkezine götürüldü.

08.05.2024 10:22
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Bursa'da trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermiyor. Kontrol noktasından kaçıp refüjde yakalanan sürücü 2.26 promil alkollü çıkarken, polislerin fark ettiği başka bir sürücü ise aracını park edip arka koltukta uyuduğunu söyledi. Üzerinde kimlik ve ehliyeti olmayan o kişi de polis merkezine götürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde kontrol yapan trafik ekipleri, alkollü sürücüleri tek tek yakaladı. Denetim noktasını gören M.D. ise trafik uygulamasını görünce kaçmak için refüje çıktı. Ekipler, refüje çıkan sürücüye alkolmetreyi üflettiğinde 2.26 promil alkollü olduğu anlaşıldı. M.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücüye 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 8 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, bir diğer sürücü ise ekiplerin uygulama noktasını görünce aracını geri vitese takıp yolun boş olan kısmına aracını park etti. Ekiplerin geldiğini gören sürücü, arka koltuğa geçerek 'Sürücü ben değildim, sürücü kaçtı' dedi. Ekiplerin ehliyetini istemesi üzerine 'Ehliyetim yok' diyen sürücü, kimlik numarasını da söylemedi.

Bu kişi kimlik sorgulaması için polis merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermiyor - Son Dakika

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