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Bursa'da Trafikte Tartışan Şoför Çekiçle Saldırdı - Son Dakika
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Bursa'da Trafikte Tartışan Şoför Çekiçle Saldırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. Kavganın ardından sinirlenen bir kamyon şoförü, çekiçle diğer şoföre saldırdı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa\'da Trafikte Tartışan Şoför Çekiçle Saldırdı
15.01.2024 - 15:09,
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Bursa'da trafikte tartıştığı diğer sürücüye çekiçle saldıran şoför, amatör kameraya yansıdı.

Olay, 12.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yolda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. 16 LDR 64 plakalı kamyonun şoförü, sinirlenerek kendisini videoya çeken diğer şoföre çekiç ile saldırdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, saldırıya uğrayan şoför ise "Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Trafikte Tartışan Şoför Çekiçle Saldırdı - Son Dakika
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