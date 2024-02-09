Bursa'da trafikte yaşanan kavgada araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Bursa'da trafikte yaşanan kavgada araçta hasar oluştu

Bursa\'da trafikte yaşanan kavgada araçta hasar oluştu

Bursa'da trafikte tartışan sürücüler, ışıklarda durunca kavgaya tutuştu. Kavga esnasında araçta hasar meydana geldi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

09.02.2024 23:43
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Bursa'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da trafikte tartışma yaşayan sürücüler ışıklarda durunca kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga esnasında araçta hasar da oluştu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma trafik ışıklarında durunca kavgaya dönüştü. Motosikletten inen sürücü aracın ön camına arka arkaya vurup kırmak isteyince araç sahibi de aşağı inip kavgaya tutuştu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansırken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince taraflar sakinleştirdi.

Kaynak: İHA

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