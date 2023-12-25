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Bursa'da trafikte yol verme tartışması

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa\'da trafikte yol verme tartışması
25.12.2023 - 12:05,
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Bursa'da trafikte yol verme yüzünden yumruklar konuştu. Bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 16 BCP plakalı otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskıyla vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü 'çocuğum arabada' diyerek vurmaya devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bursa, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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