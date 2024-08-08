Bursa\'da traktör kazası: Adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda traktörüyle maden ocağından taş almaya gelen adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova karayolu Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova'da yaşayan Muharrem İnan (53) 19 PD 552 plakalı traktörü ile Yalova'dan Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almaya geldi. Yakınları uzun süre Muharrem İnan'a ulaşamayınca Orhangazi'ye geldiler. Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde traktörü gören evli ve 4 çocuk babası olduğu belirlenen Muharrem İnan'ın da traktörün altında kaldığını fark etti.

Hayatını kaybetmiş

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Traktörün lastiğinin altında kaldığı belirlenen Muharrem İnan'ın hayatını kaybettiği bölgeyi şeritle çeviren olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahsın nasıl traktör altında kaldığı araştırılıyor. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA