Orhangazi'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Orhangazi'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Orhangazi\'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 2 gündür haber alınamayan bir kişinin traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

09.09.2024 21:12
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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 2 gündür haber alınamayan şahsın traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Akyol (45) 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarına bakmak için traktörü ile evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen şahsın ailesi, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalar sonucu Muharrem Akyol'un kullandığı 16 FCH 71 plakalı traktör, Yalova'nın Elmalık köyü sınırında bulundu. Akyol'un ise traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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