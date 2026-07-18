Bursa'da Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

18.07.2026 10:24
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Pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, mahalleli uyarılarına rağmen kaçtı; 1 kişi yaralandı.

Bursa'da pompalı tüfekle sokağa gelen şüpheli, mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen silahı ateşledi. 4 el ateş eden şüpheli kayıplara karışırken, saçmaların hedefi olan bir kişi yaralandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı ile sokağa gelen şüpheli M.T., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı mahalleli ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki silahı 4 el ateşleyen şüpheli, kayıplara karıştı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki 3 araca, 1 eve ve sokakta bulunan Özgür Ç.'ye isabet etti. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Özgür Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardında Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Ayrıca, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki pompalı tüfekle vatandaşlara küfürler ettiği, daha sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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