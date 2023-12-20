 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da tütün kaçakçılarına operasyon

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Bursa\'da tütün kaçakçılarına operasyon
20.12.2023 - 23:14,
Abone Ol

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tütün kaçakçılarına karşı operasyon düzenledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi tütün kaçakçılarına geçit vermedi. İl genelinde yapılan operasyonda 4 ayrı adrese girildi. Operasyonda M.D.'ye (47) ait 2 adet sigara üretim makinesi, 2 adet sigara makinesine bağlı vakumlu hava kompresör makinesi, 1 adet tütün karıştırma makinesi, 1 adet hava kurutucu makine, 1 adet elektronik tartı, 115 kilogram kıyılmış tütün ve 680 bin adet boş makaron ele geçirdi. Diğer yandan S.D.'nin (21) imalathanesine yapılan operasyonda, 22 bin adet boş sigara filtresi, 120 bin adet boş makaron, 188 bin 100 adet 158,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. A.C. (33)'e ait olan ve işletmeciliğini eşi F.M.C.'nin (37) işletmesinde yapılan aramada 669 adet 30 mililitrelik elektronik sigara likidi, 29 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likidi, 17 adet 100 gramlık tütün paketi, 2 bin 163 adet bandrolsüz sigara paketi, 13 adet elektronik sigara, 39 paket sigara filtresi, 268 paket sigara kağıdı, 271 adet bandrolsüz puro, 538 adet 200 gramlık bandrolsüz nargile tütünü be 42 paket 1 kilogramlık bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca, V.Y.'yi (42) ait işletmeye yapılan baskında bin 865 paket bandrolsüz nargile tütünü, 87 paket sigara tütünü, 283 adet 30 mililitrelik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde ele geçirilen malzemelere el konulurken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Operasyon, Bursa, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika


23:33
İYİ Parti'den 'Siyasi Operasyon' İddiası İYİ Parti'den "Siyasi Operasyon" İddiası
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi

Son Dakika
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
20:47 Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 00:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement