Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 500 grama yakın esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan Y.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Y.B.(61) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B.'nin Hamidiye Mahallesi Şirinevler Sitesinde kuş kümesi olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 430 gram hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA