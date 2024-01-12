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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları yaptıkları operasyonla yakaladı. Şüpheli şahısların suç geliriyle elde ettikleri paraları aklamak için satın aldıkları menkul ve gayrimenkullere de el konuldu. Uyuşturucu satışından elde edilen 6 milyon lira ile ev ve otomobil alan 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon
12.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:41
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları yaptıkları operasyonla yakaladı. Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yargılama süreci devam eden şüpheli şahısların suç geliriyle elde ettikleri paraları aklamak için satın aldıkları menkul ve gayrimenkullere de el konuldu. Uyuşturucu satışından elde edilen 6 milyon lira ile ev ve otomobil alan 8 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları yaptıkları operasyonla yakaladı. Yargılama süreci devam eden şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti suçundan elde ettikleri mal varlıklarına yönelik çalışma başlatan polis ekiplerişüphelilerin suç gelirlerinden elde ettikleri 6 milyon lirayı akladıklarını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyona start veren narkotik ekipleri, Bursa il merkezinde 7, Van'da da bir kişiyi gözaltına aldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 ayrı adreste 8 şüpheli yakalanırken, yine uyuşturucudan sağladıkları gelirle aldıkları 6 araç, 1 motosiklet ve 1 konuta el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon - Son Dakika
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