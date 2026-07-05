Bursa\'da sarp arazide mahsur kalan 2 genç halatla kurtarıldı

Bursa'da şelalenin de bulunduğu vadide geziye çıkan gruptaki 2 genç sarp arazide mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, makaralı halat sistemiyle gençleri bulundukları yerden kurtardı.

Olay, Kestel ilçesine bağlı Narlıdere Mahallesi'ndeki şelale ve vadi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezmeye çıkan 5 kişilik gruptan 15 ve 22 yaşındaki iki genç, sarp arazide mahsur kaldı. Diğer gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, makaralı halat sistemi kurarak mahsur kalan iki genci bulundukları noktadan güvenli şekilde kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA