Bursa\'da Yalnız Yaşayan Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki Ali Gençer, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay, Orkent Konutları'nda meydana geldi. Yakınları, bir süredir haber alamadıkları Ali Gençer'in durumundan endişe duyarak sabah saatlerinde evine gitti. Kapının açılmaması üzerine içeri giren aile bireyleri, Gençer'i hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Ali Gençer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gençer'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA