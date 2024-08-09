Bursa'da Yanan Ahşap Evler Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Bursa'da Yanan Ahşap Evler Havadan Görüntülendi

Bursa\'da Yanan Ahşap Evler Havadan Görüntülendi

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede çıkan yangın sonucu yanmaya başlayan ahşap evler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Evler ise dronla havadan görüntülendi.

09.08.2024 13:19
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Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede yan yana 2 ahşap evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. İtfaiye ekipleri dar sokaklardan geçemeyince alev alev yanan ahşap evler küle döndü. 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın sonrası küle dönen evler ise dronla havadan görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melahat S.'ye ait müstakil bir ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp bitişikteki eve de sıçradı. Evde bulunan 3 kişi mahsur kaldı, 1 kişi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise hem sokakların dar olması hem de araçların park edilmesinden kaynaklı zaman zaman yangın bölgesine ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevlere teslim olan evler ise havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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