Bursa\'da Yangın: Buğday Tarlasından Ormana Sıçradı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da Yenişehir ilçesi Süleymaniye ile Kavaklı mahalleleri arasında buğday tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ve Tarım AŞ. ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi. 3 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA