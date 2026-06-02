Bursa'da Yangın Paniği
Bursa'da Yangın Paniği

02.06.2026 00:48
Bursa'da iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'da iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evin bitişiğindeki evde bulunan yatalak hasta vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca, yanan ikametin bitişiğindeki evde bulunan yatalak hasta, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
