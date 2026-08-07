Yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye eri tedavi altında - Son Dakika
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Yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye eri tedavi altında

Yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye eri tedavi altında
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Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki işyeri yangınına müdahale eden itfaiye eri Tunahan Daş, yüksekten düşerek yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Daş'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bursa'da işyeri yangınına müdahale ederken yüksekten düşerek yaralanan itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, önceki gece merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İşyeri yangını ihbarı alan ekipler, hızlıca harekete geçti. Olay yerine varan itfaiye ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada söndürme çalışmasına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Tunahan Daş, yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerinde hazır bulunan ambulansta ilk tedavisi gerçekleştirilen itfaiye eri Daş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tunahan Daş'ın, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye eri tedavi altında - Son Dakika

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