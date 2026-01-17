Bursa\'da yangın faciası...Yatalak adam alev kapanında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız kalan yatalak adam ve kedisi yangında hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sularında Saadet Mahallesi 192.Sokaktaki apartmanda yaşandı. Apartmanın birinci katında yalnız kalan Mehmet Çolak (52) yangından çıkamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile ambulans ve polis sevk edildi. Polisler yangında Çolak ve birlikte yaşadığı kedisinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, itfaiyenin raporunun ardından yangının çıkış sebebi belirlenecek. Yangın sebebiyle mahallede büyük panik yaşandı. - BURSA