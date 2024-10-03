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Bursa'da Yanlış Kişiyi Vurdu!

Bursa\'da Yanlış Kişiyi Vurdu!

Bursa'da arkadaşıyla yürüyen Hüseyin Uzun, yanlışlıkla vuruldu. Zanlı 2 saat içinde yakalandı.

03.10.2024 18:46
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Bursa'da arkadaşıyla yürüdüğü esnada başından vurularak öldürülen kişinin şüphelisi, polis tarafından 2 saatte yakalandı. Gözaltına alınan zanlının yanlış kişiyi vurduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Arkadaşı Mertcan B. ile birlikte cadde üzerinde Millet Bahçesi istikametine doğru yürüyen Hüseyin Uzun'un (25) arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı Mertcan B. ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

"Yanlış kişiyi vurdum, Mertcan'ı vuracaktım"

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, verdiği ifadede, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum" dediği öğrenildi.

Öte yandan, Hüseyin Uzun ve yürüdüğü arkadaşı Mertcan B.'nin saldırıya uğramadan saniyeler öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüleri anbean kaydedilmişti. Görüntülerde Hüseyin Uzun'un saldırıya uğradığı esnada Mertcan B.'nin kaçtığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İfadesi tamamlanan M.Ç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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