Bursa'da bahar nezlesi hastalığıyla hastaneye giden minik Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da bahar nezlesi hastalığıyla hastaneye giden minik Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa\'da bahar nezlesi hastalığıyla hastaneye giden minik Yüsra\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da bahar nezlesi hastalığıyla hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra'nın yanlış serum nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın detayları ve sonucu hakkında bilgi verileceği açıklandı.

30.05.2024 11:44
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Bursa'da bahar nezlesi hastalığı ile güle oynaya gittiği hastanede yanlış serum nedeniyle hayatını kaybeden minik Yüsra için savcılık soruşturma başlattı.

19 Mayıs'ta bahar nezlesi hastalığı ile Bursa Şehir Hastanesi'ne giden 7 yaşındaki minik Yüsra'nın şüpheli ölümü sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada; Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü' haberine konu olayla ilgili olarak; 20.05.2024 günü mağdur Y.T.'nin rahatsızlanarak tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da bahar nezlesi hastalığıyla hastaneye giden minik Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bahar nezlesi hastalığıyla hastaneye giden minik Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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