Bursa'da inşaat malzemesi deposunda büyük yangın
Bursa'da inşaat malzemesi deposunda büyük yangın

15.05.2026 14:07  Güncelleme: 14:08
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir yapı malzemeleri işletmesinin bahçesinde çıkan yangın, plastik hortum ve PVC malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü. Yoğun duman şehrin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapı malzemeleri üzerine faaliyet gösteren işyerinin bahçesinde bulunan borular ve PVC malzemeler alev aldı. Hortumların tutuşmasıyla yükselen yoğun alev ve siyah duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 12 itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren yapı malzemeleri işletmesinin açık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bahçede istiflenen plastik hortumlara sıçradı. Yanan plastik malzemelerin etkisiyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan yükselen siyah dumanların Bursa'nın birçok bölgesinden görüldüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

