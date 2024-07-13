Bursa'da Yasemin Cemre İçlikan cinayetiyle ilgili dava başladı - Son Dakika
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Bursa'da Yasemin Cemre İçlikan cinayetiyle ilgili dava başladı

Bursa'da koruma altında olduğu yurtta izinli çıkan ve 4 gün sonra bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu olan erkek arkadaşı Bedirhan G. ve tutuksuz olan sanıklar Emre C. ve Kadir D. hakim karşısına çıktı. Sanıkların ifadeleri doğrultusunda duruşma Eylül ayına ertelendi.

13.07.2024 14:36
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Bursa'da koruma altında olduğu yurtta izinli çıkan ve 4 gün sonra bir inşaatın asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümüyle alakalı davanın ilk duruşması görüldü. Cinayetin bir numaralı şüphelisi tutuklu bulunan erkek arkadaşı Bedirhan G. ve arkadaşları olan tutuksuz olan 17 yaşındaki sanıklar Emre C. ve Kadir D. hakim karşısına çıktı. Kadir D., hakim karşısındaki ifadesinde, "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandı. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan Yasemin'e, 'Emre ile birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin bunu kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı" dedi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen ekipleri asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'a ait olan cesetle karşılaştı. İçlikan'ın Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmediği tespit edildi. İçlikan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Evlatlık olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı

Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çifti çocukları olmayınca 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindi. M.N.İ. eşiyle boşanması üzerine Yasemin Cemre İçlikan ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle birlikte 12 yaşında evden kaçmaya başladı. Baba M.N.İ. İçlikan'ı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirdi ancak yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddia edilince yüksek güvenlikli yurda yerleştirildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İçlikan'ın erkek arkadaşı Bedirhan G., kuzeni Kadir D. ve Emre C. işlemlerinin ardından sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece erkek arkadaşı Bedirhan G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kadir ve ve Emre C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında, 'Kasten öldürmek', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar da hapsi istenen Bedirhan G. ve 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istenen Kadir D. ve Emre C. hakkındaki iddianame, Bursa Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

17 yaşındaki Yasemin'in acı sonu

Görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Kadir D.'nin "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan, Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı. Tehdit ederek bana da moloz attırdılar" dedi.

Erkek arkadaşı Bedirhan G. ise olay günü Yasemin Cemre İçlikan ile inşaatta uyuşturucu aldıktan sonra kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyledi. İfadesinde, "Ben onu iterek öldürmedim. Tartışırken geri geri gidiyordu. Ağzından köpükler gelmişti. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" dedi.

Mahkeme heyeti, savcılıkta verdikleri ifadelerin aynılarını tekrarlamaları üzerine yargılanmalarını, tanıkların dinlenerek eksik evrakların beklenmesi nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi. Erkek arkadaşı Bedirhan G.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yasemin Cemre İçlikan cinayetiyle ilgili dava başladı - Son Dakika

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