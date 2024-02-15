3.Sayfa

Bursa'da yaşlı çift soba zehirlenmesiyle hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da karı-koca soba zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybederken, oğlu acı durumu sabah saatlerinde fark etti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde yaşayan annesi Nermin Danacı ile babası İsmail Danacı'yı kontrol etmeye giden oğul dehşeti yaşadı. Anne ve babasının hareketsiz yattığını görmesinin hemen ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocaya yaptığı kontrollerde ikisinin de karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.