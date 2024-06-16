Bursa'da Yayalara Yol Vermeyen Araç Sürücüleri Dronlarla Tespit Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Yayalara Yol Vermeyen Araç Sürücüleri Dronlarla Tespit Edildi

Bursa'da yayalara yol vermeyen araç sürücüleri dronlarla tek tek denetlenerek tespit edildi. Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ise idari para cezası kesildi. Bazı sürücüler dron görüntülerini izleyince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

16.06.2024 09:41
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Bursa'da yayalara yol vermeyen araç sürücüleri dronla tek tek denetlenerek tespit edildi. Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ise idari para cezası kesildi. Bazı sürücüler dron görüntülerini izleyince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi'nde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'Yaya Önceliği' denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler, yayalara yol vermeyen araç sürücülerini dron ile havadan plakalarını teker teker tespit etti. Daha sonra ileride kurulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüsüne idari para cezası kesildi. Araç sürücüleri duruma itiraz etseler de dron ile çekilen görüntülerin izletilmesiyle şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler ise, 'doğrudur, fark etmedim' diyerek hatasını kabullendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yayalara Yol Vermeyen Araç Sürücüleri Dronlarla Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yayalara Yol Vermeyen Araç Sürücüleri Dronlarla Tespit Edildi - Son Dakika
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