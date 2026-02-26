Uludağ\'a çıkanlara jandarma izin vermedi

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Uludağ yolunda jandarma ekipleri zirveye çıkmak isteyen araçları tek tek durdurdu. 8. kilometrede ekipler zincirsiz olan sürücülerin zirveye çıkmasına izin vermedi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen soğuk hava etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde başlayan yağış, herkese sürpriz yaşattı. 8. kilometreden itibaren Uludağ'a gidecek araçların zincirsiz çıkışına izin verilmedi. Karayolları ve belediye ekipleri de hem tuzlama hem de küreme işlemlerini gerçekleştirdi. Zincirsiz çıkmasına izin verilmeyen bazı araçlar ise, takmak için uzun süre uğraştı.

Havadan görüntülenen Bursa'nın bir kısmının karlı bir kısmının normal olması dikkat çekti. - BURSA