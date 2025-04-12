Bursa'da Yol Verme Kavgası: 1 Yaralı

Bursa'da yol verme kavgası kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kameraya yansıyan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü. Araçtan inen sürücüler ve yolcular birbirine girdi. Kavgada başına bastonla vurulan Bilal K.yaralandı. Kavga olay yerine polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavga sonucu başından yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.