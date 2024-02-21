Bursa'da yol verme kavgası: Kadınlar çantalarla, erkekler sopalarla kavga etti - Son Dakika
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Bursa'da yol verme kavgası: Kadınlar çantalarla, erkekler sopalarla kavga etti

Bursa\'da yol verme kavgası: Kadınlar çantalarla, erkekler sopalarla kavga etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kadın sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerine çantalarla saldırırken, başka bir caddede ise erkekler arasında yol verme tartışması sopalarla kavgaya dönüştü. Kavgalar güvenlik kameralarına yansıdı.

21.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
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Bursa'da yol verme kavgasına tutuşan kadınlar, cadde ortasında trafiği hiçe sayarak birbirine girdi. O anlar kameraya anbean yansırken, başka bir caddede ise bu kez erkekler sopa ve yumruklarla kavga etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş İsmetiye mevkisinde seyir halinde olan iki kadın sürücü, yol verme tartışmasına girdi. Kadınların kısa sürede büyüyen tartışması yerini kavgaya bırakınca, iki taraf da birbirine çantalarla vurmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bu kez başka bir caddede yol verme tartışmasına giren iki grup araçlarından sopalarla indi. Kavgayı tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumrukla vururken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

İki kavga da kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yol verme kavgası: Kadınlar çantalarla, erkekler sopalarla kavga etti - Son Dakika

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