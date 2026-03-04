Bursa'da Yüksek Sesli Araç Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Yüksek Sesli Araç Cezası

Bursa\'da Yüksek Sesli Araç Cezası
04.03.2026 07:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de yüksek sesle müzik çalan araca ceza kesildi, sürücünün babası direndi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek sesle seyreden aracın sürücüsüne polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Olayı duyup gelen sürücünün babası, çekiciye alınmak istenen aracın kaputuna oturarak direndi.

Olay, 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yüksek sesli müzik açarak seyir halinde olan 16 BZM 114 plakalı otomobili takibe aldı. Sürücü aracı İnegöl Devlet hastanesi Acil Servisi'nin otoparkına park ettiği sırada ekipler sürücüyü durdurdu. Sürücü Murat A. (25)'ya yüksek sesli araç kullanmak ve ilave ses sistemi kullanmaktan 21 bin TL ve cam filmi takmaktan 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaputa oturup direndi

Oğlunun ceza yediğini duyup gelen baba, ekiplere tepki gösterirken aracın çekilmemesi için kaputuna oturup direndi. Aracın park halinde olmasından dolayı cezai işlem uygulanmayacağını iddia eden baba, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Müzik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Yüksek Sesli Araç Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 07:46:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Yüksek Sesli Araç Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.