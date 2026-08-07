Bursa'da Zihinsel Engelli Halil Aşık Kayıp - Son Dakika
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Bursa'da Zihinsel Engelli Halil Aşık Kayıp

Bursa\'da Zihinsel Engelli Halil Aşık Kayıp
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Bursa'nın Keles ilçesinde 30 yaşındaki zihinsel engelli Halil Aşık için arama çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 30 yaşındaki zihinsel engelli Halil Aşık'ın bulunması ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gelemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Halil Aşık, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından kayıp şahsı bulmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin Halil Aşık'ın bulunması için bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Aşık'ı gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesi istendi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Keles, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Zihinsel Engelli Halil Aşık Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Zihinsel Engelli Halil Aşık Kayıp - Son Dakika
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