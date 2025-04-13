Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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İnegöl'de 3 aracın karıştığı kazada bir otomobil site bahçesine uçtu, 3 kişi yaralandı.

13.04.2025 01:29
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Zincirleme kazada kontrolden çıkan otomobil sitenin bahçesine uçtu: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlardan biri site duvarını yıkarak bahçeye uçtu. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Emre D. yönetimindeki 16 F 1552 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önünde seyreden Eren Y. yönetimindeki 16 Y 0717 plakalı otomobile, sonrasında ise Ahmet K. yönetimindeki 35 SC 016 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Eren Y. yönetimindeki 16 Y 0717 plakalı otomobil yolun sağındaki sitenin bahçe duvarını yıkarak, site bahçesine daldı ve evin duvarına çarparak durabildi. Emre D. yönetimindeki otomobil ise kaldırıma çıktı. Kaza sonucu otomobillerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ehliyetsiz olduğu tespit edilen Emre D.'ye "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" maddesinden 18 bin 678 TL para cezası kesildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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