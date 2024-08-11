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Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Soğutma çalışmaları devam ediyor

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesi televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Tepesi olarak bilinen kırsal bölegede çıktı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 12 hizmet aracı, 100 personel yangına aralıksız müdahale ederken Bursa AFAD Acil Müdahale Ekibinden 9 personel 3 araç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait 1 lastikli loder, 1 arazöz, 1 dozer, Bursa İtfaiye Daire Başkanlığından 23 personel 7 itfaiye aracı, İl Tarım A.Ş'den 4 personel 2 su tankeri, BUSKİ'ye ait 2 su tankeri, Osmangazi Belediyesine ait 1 loder ve 3 su tankeri, Mudanya Belediyesi'ne ait 2 su tankeri, İnegöl Belediyesi'ne ait 1 su tankeri, DSİ'ye ait 1 dozer ile çok sayıda Jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kurşunlu sahilinde denizden su alıp saatlerce sorti yapan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı kontrol altına alınan bölgelerde bir yandan da soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.