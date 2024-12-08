Bursa'daki Suriyeliler sokaklara döküldü - Son Dakika
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Bursa'daki Suriyeliler sokaklara döküldü

Bursa\'daki Suriyeliler sokaklara döküldü

Bursa'daki Suriyeliler sokaklara döküldü Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da ikamet eden Suriyeliler, sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

08.12.2024 22:10
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Bursa'daki Suriyeliler sokaklara döküldü

BURSA - Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da ikamet eden Suriyeliler, sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı. Türk bayrağı ve Suriye bayrağı açan vatandaşlar, "İnşallah yakın zamanda memleketimize döneceğiz. Herkes bizi bıraktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bırakmadı. Biz hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas Rejimi çöktü. Esad Ailesi'nin iktidarının son bulmasıyla Türkiye'deki Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı. Bursa'da da bir araya gelen Suriyeliler, araçlarla konvoylar yapıp, sloganlar attı. Lokum dağıtan Türk ve Suriye bayrağı açan Suriyeliler, "Biz çok mutluyuz. Halep kurtuldu. İnşallah yakın zamanda memleketimize döneceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yakın zamanda Türkiye'yi terk edeceğiz. Biz hepimiz kardeşiz. Bunu biz her zaman söylüyoruz. Herkes bizi bıraktı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizleri bırakmadı. Sonunda Esad'tan kurtulduk. Yıkılan yerleri en kısa zamanda yapacağız. Bizler ülkemize geri döneceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kutlamalar, Politika, 3-sayfa, Suriye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'daki Suriyeliler sokaklara döküldü - Son Dakika

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