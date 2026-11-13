Bursa'dan Tavşanlı'ya gelen 4 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine konuldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı. Bursa'dan gelip Tavşanlı'da araç çalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir Köprüsü Ömerbey girişinden çalınan ve daha sonra Köprüören mevkiinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan ve sahada geniş çaplı araştırma yürüten asayiş ekipleri, 4 şüphelinin Bursa'nın Orhaneli ilçesinden Tavşanlı'ya geldiklerini tespit etti.

Kamera görüntülerinin detaylı analiziyle kimlikleri belirlenen şahısların, yeniden hırsızlık amacıyla Tavşanlı'ya giriş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Tavşanlı-Balıkesir çevre yolu üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

BAŞKA OLAYLARA DA KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, yakalanan zanlıların sadece Tavşanlı'da değil, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde de iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirledi. Ele geçirilen delillerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tavşanlı Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.