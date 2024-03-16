Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde güvenlik önlemlerini artırıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde "Huzurlu Eğitim 2" uygulaması gerçekleştirdi. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ise polise teşekkür etti.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik "Huzurlu Eğitim 2" uygulamasına gerçekleştirdi. Yunus timleri, okul ve çevresinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak üst araması, araç araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Öğrenci ve veliler uygulamalar nedeniyle memnuniyet duyduğu ifade etti.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul önlerinde ve çevrelerinde uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.S.Ö. ve Ü.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 600 adet sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet kubar esrar sigarası sarma çarşafı, 57 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 29 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da bir alışveriş merkezinden çalınan 20 bin lira değerindeki dronun şüphelileri, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde 'Bursa'nın manzarası güzel, o yüzden dron ile bakmak için çaldık' dedi. Tutuklama ve ev hapsi cezası verilen şüpheliler mahkemeye sevk edildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açarak fotoğraf çekti. Olayın ardından başkan şikayetçi oldu ve jandarma inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Survivor'da şiddet uyguladığı için diskalifiye olan Pınar'ın elenmesini kutlayan Sema'ya Pınar'ın eşi cevap verdi. Eş, Sema'yı hedef alarak dansöz karakterli insanların adayı pavyona dönüştürdüğünü söyledi. Sema ise eşin kendisini yıllardır ekmek yediği yerden vurduğunu belirterek cevap verdi.
Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi. Çorlu Kazımiye Mahallesinde yapılan aramada 113 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kilitli demir kasa ve 2 bin 300 TL para bulundu. Ayrıca, Çorlu Açık Cezaevinden firar eden bir şahıs yakalandı ve yanında 700 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi'nde ise bir şahsın aracında tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 23 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda İskenderun ilçesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı ve İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve otomobil traktörle tarladan çıkarıldı.
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