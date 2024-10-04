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Bursa emniyetine takviye güç

Bursa emniyetine takviye güç

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alımı gerçekleştirilen 235 araç, yapılan törenle beraber dualarla göreve çıktı.

04.10.2024 15:54
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alımı gerçekleştirilen 235 araç, yapılan törenle beraber dualarla göreve çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen 235 yeni araç, dualar eşliğinde Bursa Çevik Kuvvet bahçesinde yapılan törenle göreve çıktı. Törende konuşan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, " Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu ülkeyi savunmak ve ülke birliğini korumak için bu vatana canını veren tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün burada Bursa'mız ve teşkilatımız için önemli bir adım olan araç teslim törenimizi gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Emniyet teşkilatı olarak sahadaki etkinliğimizi, hızımızı ve gücümüzü arttırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısında en fazla düşüş yaşanan il olan Bursa'mız, aranan şahısların yakalanmalarında ise ülkede yine ilk sırada yer almaktadır. Suç ve suça karşı mücadelemiz personelimizin üstün gayretiyle Bursa'mızı güvenli iller sırasında en üst sıraya taşıdı. Bununla yetinmeyerek Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma konusunda kararlı mücadelemiz devam ediyor. Bursa'mıza kazandırılan 235 araçla daha güçlü ve görünür olarak suç ve suçlu ile mücadelemiz artarak devam edecektir. Yeni araçlarımızın teşkilatımıza ve Bursa'mıza kazandırılmasında başta sayın Cumhurbaşkanı'mıza, sayın Bakanımıza, sayın Emniyet Genel Müdürü'müze ve Bursa Valimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu ve protokol katıldı. Tören, dualar ile araç teslimi sonrası sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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