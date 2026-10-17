Bursa Gürsu'da yağmurla kayganlaşan yolda tırın dorsası hafif ticari araca çarptı - Son Dakika
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Bursa Gürsu'da yağmurla kayganlaşan yolda tırın dorsası hafif ticari araca çarptı

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Bursa Gürsu\'da yağmurla kayganlaşan yolda tırın dorsası hafif ticari araca çarptı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın dorsası, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın dorsesi, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan tırın dorsesi kontrolden çıktı. Dorsenin orta şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Gürsu'da yağmurla kayganlaşan yolda tırın dorsası hafif ticari araca çarptı - Son Dakika
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