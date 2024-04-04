Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hız Kontrollerine Uyardı - Son Dakika
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hız Kontrollerine Uyardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hız Kontrollerine Uyardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, hızdan kaynaklı kazaların azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla hız koridorları oluşturdu. Mart ayından itibaren hız kurallarına uymayanlara cezalar yazılmaya başlandı.

04.04.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sürücüleri hız kontrolleri ve yeni oluşturulan hız koridorlarına karşı uyardı. Mart ayının başından itibaren hız kurallarına uymayanlara cezalar yazılmaya başlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, devlet karayolları üzerinde meydana gelen hızdan kaynaklı kazaların, buna bağlı ölüm ve yaralanmaların azaltılarak trafik güvenliğinin sağlanması, trafikte hız ihlallerini tespit etmek amacıyla Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kullanarak hız koridorları oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bursa'da, Eskişehir- İnegöl arasında 88.081 kilometrelik, İnegöl- Eskişehir Merkez arasında 88,162 kilometrelik, İnegöl- Kestel arasında 17,605 kilometrelik, Kestel-İnegöl arasında 17,831 kilometrelik, Kestel- Bursa Merkez arasında 14,125 kilometrelik, Bursa-Kestel arasında 13,998 kilometrelik, Nilüfer- Karacabey arasında 35,531 kilometrelik, Karacabey-Nülüfer arasında 36,074 kilometrelik, Bandırma-Karacabey arasında 28,182 kilometrelik, Karacabey-Bandırma arasında 28,183 kilometrelik, Kütahya/Tavşanlı- Harmancık arasında 30,359 kilometrelik, Harmancık-Kütahya/Tavşanlı 30,343 kilometrelik karayolu güzerhahında oluşturulan hız koridorlarında hız ihlallerine yönelik trafik denetimleri yapılmaya başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları gerekmektedir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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