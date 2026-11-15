Bursa İnegöl'de 5 evi etkileyen yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 5 evi etkileyen yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı

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Bursa İnegöl\'de 5 evi etkileyen yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı
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Bursa İnegöl\'de 5 evi etkileyen yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan ve 5 evi etkileyen yangın, çok sayıda ekipin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında can kaybı yaşanmadı.

İnegöl'ün kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri, 5 evi etkileyen yangının söndürülmesi için seferber oldu. İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, farklı kurum ve birimlerden araç ve ekipmanlar bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadele kapsamında BUSKİ ekiplerine ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları da görev yaptı. İnegöl Belediyesi ise 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesiyle çalışmalara destek verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri de yangın bölgesinde görev aldı.

Başkan Taban'dan açıklama

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, kurumlar arasında koordineli şekilde müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Taban, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Başkan Taban, yangına müdahale eden itfaiye personeline, belediye ekiplerine, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
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