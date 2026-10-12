Bursa İnegöl\'de abartı egzoz sesiyle geçen sürücüye 39 bin 719 TL ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasının yanından abartı egzoz sesiyle geçen sürücü, ekipler tarafından durduruldu. "Abartı egzoz yok" diyerek kendisini savunan sürücünün aracında yapılan incelemede mevzuata aykırı egzoz ve ses sistemi tespit edildi. Sürücüye toplam 39 bin 719 TL para cezası uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdiği sırada 16 BAB 114 plakalı otomobilin sürücüsü, ekiplerin yanından abartı egzoz sesi çıkararak geçti. Durumu fark eden trafik ekipleri, aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde mevzuata aykırı ses sistemi ve abartı egzoz sistemi tespit edildi.

"Abartı egzoz yok" dedi, ancak inceleme gerçeği ortaya çıkardı

Sürücü Aykut C. (21), aracında abartı egzoz sistemi bulunmadığını iddia ederek polis ekiplerine tepki gösterdi. Ancak yapılan incelemede araçta abartı egzoz sistemi olduğu belirlendi. Sürücüye mevzuata aykırı ses sistemi bulundurmaktan 21 bin TL, abartı egzoz kullanmaktan 16 bin TL ve far kullanmamaktan 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 39 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Araç 60 gün trafikten men edildi

Sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin de sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.