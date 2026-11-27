Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan yavru kedi, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde ölümden döndü. Araçların arasında kalan yavru kediyi kurtaran işçilerin duyarlı davranışı, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıkan yavru kedi araçların arasında gezmeye başladı. Yavru kediyi fark eden belediye temizlik işçileri, hemen harekete geçti. Trafikte seyreden araçları durduran işçiler, yavru kediyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alarak kurtardı. Temizlik işçilerinin yavru kediyi kurtardığı o anlar, seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşçilerin duyarlı davranışı, olası bir facianın önüne geçti.