Bursa İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde 39 yaşındaki iş yeri sahibi kurtarılamadı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde 39 yaşındaki iş yeri sahibi kurtarılamadı

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Bursa İnegöl\'de geri dönüşüm tesisinde 39 yaşındaki iş yeri sahibi kurtarılamadı
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Bursa İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde ekskavatörle malzemeler arasında sıkışan 39 yaşındaki iş yeri sahibi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi kurtarılamazken cenazesi Adli Tıp'a gönderildi, polis iş kazasını inceliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen iş kazasında, ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışan 39 yaşındaki iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu (39), tesiste bulunan ekskavatörü kullanarak geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşımaya başladı. Çalışma sırasında Niğdelioğlu, ekskavatörün ucundaki malzemelerle makine arasında sıkıştı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Niğdelioğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 39 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Niğdelioğlu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp3. SayfaGüncelİnegölPolisBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde 39 yaşındaki iş yeri sahibi kurtarılamadı - Son Dakika
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