Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halindeki Sait Ö. yönetimindeki 16 ARC 48 plakalı otomobil, karayoluna çıkarak karşıya geçmeye çalışan Fatih Çağcı'ya (32) çarptı. Yola savrulan Çağcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Çağcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan gencin yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü Sait Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.