Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs ile Ömer D. (49) arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ömer D. (49), tabancayla sağ bacağından vurularak yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı, özel araçla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.