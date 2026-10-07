Bursa İnegöl\'de özel halk otobüsü, 24 yaşındaki gence çarparak yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 24 yaşındaki genç, özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şebboy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Recep Ç. yönetimindeki 16 M 06108 plakalı özel halk otobüsü, iddiaya göre aniden yola çıkan Muhammed T.'ye (24) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Muhammed T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.