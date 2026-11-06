Bursa İnegöl'de yola çıkan otomobil işçi servisiyle çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de yola çıkan otomobil işçi servisiyle çarpıştı, 9 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl\'de yola çıkan otomobil işçi servisiyle çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Domaniç yolundaki kavşakta otomobil ile işçi servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl- Domaniç yolu üzerinde, Tahtaköprü Mahallesi güzergahındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. 9 yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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