Bursa İnegöl'de zincirleme kazada çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de zincirleme kazada çocuk yaralandı

Bursa İnegöl\'de zincirleme kazada çocuk yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde 2 otobüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolcu olan 7 yaşındaki Hediyenur M. kazada yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otobüs ile 3 otomobil çarpıştı. Kazada özel halk otobüsünde bulunan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şakir T. yönetimindeki 16 M 06034 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halindeyken duran Mustafa Ö. idaresindeki 16 ZM 527 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde bulunan Ümit K. yönetimindeki 26 ZN 101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan 26 ZN 101 plakalı otomobil ise Sercan Y. yönetimindeki 22 PK 500 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kaza zincirine saniyeler sonra Sinem G. yönetimindeki 16 AKP 729 plakalı otomobil de dahil oldu. Duramayan otomobil, özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, İnegöl, Ankara, Çocuk, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İnegöl'de zincirleme kazada çocuk yaralandı - Son Dakika

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