 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa İtfaiyesi 2023 Yılında 21 Bin Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa İtfaiyesi 2023 Yılında 21 Bin Olaya Müdahale Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında 9 bin 296 yangın, 11 bin 151 arama kurtarma ve 320 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplamda 20 bin 767 olaya müdahale etti. Ayrıca 369 tatbikata 76 bin 502 kişi katılırken, 3 bin 563 itfaiye raporu hazırlandı ve 308 denetim gerçekleştirildi.

Bursa İtfaiyesi 2023 Yılında 21 Bin Olaya Müdahale Etti
09.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında olaydan olaya koştu. Bir yıl boyunca yaklaşık 21 bin olaya müdahale etti.

Bursa'da 28 istasyonda 636 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2023 yılında 9 bin 296 yangın, 11 bin 151 arama kurtarma ve 320 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 20 bin 767 olaya müdahale etti. Yapılan açıklamada ayrıca gerçekleşen 369 tatbikata 76 bin 502 kişi katılırken, olaylarla alakalı 3 bin 563 itfaiye raporunun hazırlandığı, 308 denetim gerçekleştirildiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa İtfaiyesi 2023 Yılında 21 Bin Olaya Müdahale Etti - Son Dakika


11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10
150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar

Son Dakika
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı iddialarını kabul etmedi
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46 Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçmıştı! Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 11:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa İtfaiyesi 2023 Yılında 21 Bin Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement