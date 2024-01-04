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Bursa İtfaiyesi Aralık Ayında Bin 272 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
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Bursa İtfaiyesi Aralık Ayında Bin 272 Olaya Müdahale Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aralık ayında 607 yangın, 639 arama kurtarma ve 26 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplam bin 272 olaya müdahale etti. 28 istasyonda görev yapan 636 personel ve 136 araçla hizmet veren itfaiye ekipleri, ayrıca 262 itfaiye raporu hazırladı ve 25 denetim gerçekleştirdi.

Bursa İtfaiyesi Aralık Ayında Bin 272 Olaya Müdahale Etti
04.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:44
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aralık ayında bin 272 olaya müdahale etti.

Bursa'da 28 istasyonda 636 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Aralık ayında 607 yangın, 639 arama kurtarma ve 26 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 272 olaya müdahale etti. Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 262 itfaiye raporunun hazırlandığı, 25 denetim gerçekleştirildiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa İtfaiyesi Aralık Ayında Bin 272 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
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