Bursa İtfaiyesi Temmuz Ayında 2.776 Olayla Mücadele Etti

Bursa'da 31 istasyonda 705 personel, 148 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Temmuz ayında yangından yangına koştu.

Geride bıraktığımız ayda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklarının artan etkisiyle bin 682 yangına, bin 55 arama kurtarma, 3 dış görev ve 36 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 2 bin 776 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca bin 758 kişiye eğitim, olaylarla alakalı 317 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 50 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. - BURSA